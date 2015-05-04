حسين الجسمي وصابر الرباعي معاً في المغرب

يحل الفنانان حسين الجسمي وصابر الرباعي ضيفين على فعاليات الدورة 21 لمهرجان الموسيقى الروحية، المقرر تنظيمه في الفترة ما بين 22 و30 من شهر أيار/مايو إلى جانب فنانين آخرين من أفريقيا والبرتغال، حيث ستحتفي مدينة "فاس" العاصمة العلمية للمغرب، على مدى 8 أيام بعمقها الأفريقي من خلال العروض الموسيقية والندوات الثقافية.

ويسعى مهرجان "فاس" للموسيقى الروحية حسب رئيس المهرجان عبد الرفيع زويتن، إلى الاحتفاء بالبعد الثقافي والحضاري لأفريقيا على مستوى الموروث الحضاري بكل تجلياته، والذي تزخر به "فاس" العاصمة العلمية للمغرب، إذ تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على العلاقة الروحية التي كانت دائماً تجمع "فاس" ودول جنوب الصحراء من خلال شخصيتين يشهد لهما التاريخ ببصمتهما في التاريخ المغربي/ الأفريقي وهما: الشيخ سيدي أحمد التيجاني وحسن الوزان.

وسيتميز حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية بحفل فني ضخم يحمل شعار "فاس تبحث عن إفريقيا"، ومن المتوقع أن تستقطب الدورة أكثر من 40 ألف متفرجاً على غرار دوراته الماضية الناجحة التي تجاوز جمهورها سقف 35 ألف متفرج، خصوصا وأن فقرات الدورة تبدو متنوعة، فإلى جانب الفنانين صابر الرباعي وحسين الجسمي سيلتقي جمهور المهرجان مع نخبة من الفنانين والفرق الموسيقية، نذكر منها مجموعة باييز للموسيقى الكردية (العراق)، وصابر الرباعي (تونس)، وجولي فاوليس (اسكتلندا)، وأموو سانغاري (مالي)، وتيكن جاه فاكولي (ساحل العاج)، وأدواردو راموس (البرتغال)، والثنائي روبرطو فونشيكا وفطومات دياوارا (كوبا، مالي)، وصونيا مبارك (تونس)، وبدر الرامي (سوريا المغرب)، ومروان بنعبد الله (المغرب)، ومجموعة زخارف (المغرب)، وفادا فريدي (السينغال)، وحسين الجسمي (الإمارات).

وستقام هذه العروض بفضاءات باب الماكينة، ومتحف البطحاء، وساحة بوجلود، وحدائق جنان السبيل، ودار عديل، ودار التازي التي ستحتضن أمسيات صوفية بعد انتهاء حفلات باب الماكينة.

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