بالصور.. هاني شاكر يحتفل في دار الأوبرا مع حفديه

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - سامح المنسي وشريف عبد ربه

أحيا الفنان هاني شاكر حفلاً كبيراً في دار الأوبرا المصرية مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، بأغنية "سامحتك يا حبيبي" لحسين السيد والتي قام بتلحينها الملحن السعودي طلال، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن شاكر تعاقد مؤخراً مع شركة "هاي كواليتي" لإنتاج ألبومه الجديد، والذي يستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقبل الحفل التقط هاني الصور في الكواليس مع حفيديه اللذين حضرا الحفل وهما ولدا ابنته الراحل دينا.

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