أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. هاني شاكر يحتفل في دار الأوبرا مع حفديه

Google+ Print
بالصور.. هاني شاكر يحتفل في دار الأوبرا مع حفديه بالصور.. هاني شاكر يحتفل في دار الأوبرا مع حفديه

الإثنين 04-05-2015 09:50

القاهرة - أحمد عاشور تصوير - سامح المنسي وشريف عبد ربه

أحيا الفنان هاني شاكر حفلاً كبيراً في دار الأوبرا المصرية مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، بأغنية "سامحتك يا حبيبي" لحسين السيد والتي قام بتلحينها الملحن السعودي طلال، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن شاكر تعاقد مؤخراً مع شركة "هاي كواليتي" لإنتاج ألبومه الجديد، والذي يستعد لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقبل الحفل التقط هاني الصور في الكواليس مع حفيديه اللذين حضرا الحفل وهما ولدا ابنته الراحل دينا. 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي