"المصريين الأحرار" بالفيوم يطالب بالقصاص من قاتلى ضابط الشرطة بالعريش

أصدر حزب المصريين الأحرار بالفيوم، بيانا أكد فيه أن الحزب تلقى خبر استشهاد النقيب حازم أبو شقرة فى العريش ببالغ الأسى والحزن، مضيفًا أنه كان شاباً يتمتع بحسن السمعة والخلق، ومن أسرة وطنية تتمتع بحب شعب الفيوم ومصر.

وقال البيان: ننعى نفسنا ووطننا قبل أسرته، فنحن أسرته والفيوم شعباً ورجالاً ونساءً وعائلات وقبائل تنعى شهيد الوطن، ونسأل الله تعالى أن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ويسكنه مساكن الشهداء.

وطالب البيان بالقصاص والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة فى محاكمة علنية فى أسرع وقت، محملا مسئولية الانفلات الأمنى فى سيناء إلى رئيس الجمهورية ووزير داخليته.