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إحالة ربة منزل وعامل لاتهامهما بممارسة الرذيلة فى المسجد للمحاكمة العاجلة

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إحالة ربة منزل وعامل لاتهامهما بممارسة الرذيلة فى المسجد للمحاكمة العاجلة إحالة ربة منزل وعامل لاتهامهما بممارسة الرذيلة فى المسجد للمحاكمة العاجلة
أمر المستشار تامر الدمرداش رئيس نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة ربة منزل وعامل إلى محكمة الجنح وحددت لهما جلسة الغد لبدء المحاكمة لاتهامهما بممارسة الرذيلة داخل مسجد.

وكشفت تحقيقات نيابة الزاوية الحمراء، أن المتهمة عاملة بمحل مجاور لمسجد وكانت تترد عليه لقضاء حاجتها ثم تعرفت على عامل المسجد وجرت بينهما عدة اتصالات هاتفية ثم أقامت معه علاقة غير شرعية داخل المسجد مرتين.

وتوصلت التحقيقات أن العامل حاول التهرب من المتهمة مما دفعها لتحرير محضر ضده بقسم شرطة الزاوية الحمراء اتهمته فيه باغتصابها داخل المسجد، وبضبط العامل المتهم اعترف بممارسته الرذيلة مع المتهمة برضاها ودون إكراه، وكشفت التحقيقات أن المتهمة لم تتعرض للاغتصاب وأنها كانت موافقة على ممارسته الرذيلة معها، فوجهت لهما النيابة تهمة الدعارة وممارسة الرذيلة وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وحددت لهما جلسة الغد لبدء محاكمتهما.

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مصر 365