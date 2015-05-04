28 مايو.. تجديد حبس سائق متورط فى قتل شاب والتمثيل بجثته فى السلام

حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 28 مايو، لنظر تجديد حبس "سائق" على خلفية اتهامه بقتل شاب "عاطل"، والتمثيل بجثته، لاعتقاده أنه المتسبب فى وفاة نجله إثر تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين، بمنطقة السلام.

كان تلقى مأمور قسم السلام بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لذكر مقطعة إلى أجزاء داخل أكياس بلاستيكية بمنطقة غير مأهولة بالسكان، بجوار سور مطحن قمح شرق القاهرة الكائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى شخصية المجنى عليه، وتبين أنه يدعى "محمود.ع.ح" 19 سنة عاطل وبسؤال شقيقه حسن 24 سنة عاطل أيضا لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.