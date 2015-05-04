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ضبط عاطل يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة بالإسكندرية

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ضبط عاطل يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة بالإسكندرية ضبط عاطل يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة بالإسكندرية
تمكن الرائد محمد عز رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة والنقيب محمد جامع معاون مباحث القسم من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأسلحة النارية غير المرخصة بقصد الاتجار فيها.

كان العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية تلقى معلومات تفيد بقيام "شريف.أ.ع" 38 سنة عاطل بالاتجار بالأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته بندقية آلى رقم 18284 - عيار 7.62×39 مم، وبندقية آلى رقم 08129 - عيار 7.62×39 مم، ورشاش بورسعيدى رقم 0201 TT - عيار 9مم وعدد "170" طلقة عيار 7.62×39 مم.

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخيرة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم الدخيلة وجار العرض على النيابة.

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