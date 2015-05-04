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بايرن: الطبيب و ' القناع ' يحددان مشاركة ليفاندوفسكي أمام برشلونة

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بايرن: الطبيب و ' القناع ' يحددان مشاركة ليفاندوفسكي أمام برشلونة بايرن: الطبيب و ' القناع ' يحددان مشاركة ليفاندوفسكي أمام برشلونة

أفاد ماتياس سامر المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ بأن من سيحدد مشاركة مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي أمام برشلونة هو الطبيب والقناع الذي سيرتديه اللاعب.

وأكد سامر أن بايرن لن يخاطر بإشراك الدولي البولندي في حال عدم جاهزيته وأنه من الأفضل له ألا يخوض هذه المباراة.

وكان ليفاندوفسكي قد تعرض لإصابة في الوجه بعد اصطدامه بحارس بروسيا دورتموند في مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا التي خسرها فريقه بركلات الترجيح.

تحدث سامر مع الصحفيين قائلا:"الأطباء، اللاعب والقناع سيحددون القرار".

وأضاف "أمر واحد فقط مؤكد، لا يوجد لاعبا مهما في العالم يعرض صحته للخطر".

وأردف "حتى وإن أعطى الأطباء الضوء الأخضر، هذا لا يعني أنه سيشارك حتما".

ويحل بايرن ضيفا على برشلونة يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ويعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابة أبرزها أريين روبن، فرانك ربيري، خافي مارتينيز وديفيد ألابا.

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