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العاملون بشركة "أليكو إيجيبت" بالسويس يواصلون إضرابهم عن العمل

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العاملون بشركة "أليكو إيجيبت" بالسويس يواصلون إضرابهم عن العمل العاملون بشركة "أليكو إيجيبت" بالسويس يواصلون إضرابهم عن العمل

واصل العاملون بشركة "أليكو إيجيبت" إحدى شركات مجموعة أوراسكوم بالعين السخنة، لليوم الثانى على التوالى، إضرابهم عن العمل؛ احتجاجا على ما وصفوه بمماطلة إدارة الشركة فى عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وقال مصطفى المصرى، أمين عام نقابة العاملين بشركة أليكو إيجيبت: "دخلنا فى الإضراب عن العمل لعدم تنفيذ الشركة بعض بنود المفاوضة الجماعية التى تم إقرارها بين العاملين من جانب والإدارة من جانب آخر بوزارة القوى العاملة منذ أكثر من عام، ومنها عدم صرف الكادر الوظيفى.

وأضاف أن الشركة لم تقم أيضا بصرف الزيادة السنوية لسنة 2013، كما تم وقف كافة الزيادات المالية المستحقة للعاملين منذ أكثر من 6 أشهر.

وأكد أمين عام النقابة أن المدير العام الجديد للشركة والذى تم تعيينه من جانب شركة أوراسكوم فى فبراير 2013 لم يلتزم بأى من اتفاقاته مع النقابة.

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