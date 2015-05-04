إزالة 23 حالة تعدى على منافع الرى والصرف فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة بدائرة المديرية بمحافظة المنوفية تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والعميد جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى من أجل إعادة الانضباط للشارع المنوفى.

وأسفرت الحملة عن إزالة 23 حالة تعد على منافع الرى والصرف عبارة عن مبانى خرسانية، كما تم تنفيذ 5 حكم قضائى، بالإضافة إلى إزالة 2 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

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