تحرير 5 محاضر لمخابز مخالفة بالأقصر

قال مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تم تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية بمدينة الأقصر خلال حملة تموينية شنتها المديرية، تنفيذًا لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المخالفات جاءت ما بين نقص أوزان ومواصفات غير قانونية وتصرف فى حصة الدقيق.

وأشار مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر إلى أنه تمت إحالة المخابز المخالفة إلى النيابة، للتحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.