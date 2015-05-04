أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير 5 محاضر لمخابز مخالفة بالأقصر

Google+ Print
تحرير 5 محاضر لمخابز مخالفة بالأقصر تحرير 5 محاضر لمخابز مخالفة بالأقصر
قال مدحت جعفر وكيل وزارة بمحافظة الأقصر، إنه تم تحرير 5 محاضر تموينية لمخابز بلدية بمدينة الأقصر خلال حملة تموينية شنتها المديرية، تنفيذًا لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المخالفات جاءت ما بين نقص أوزان ومواصفات غير قانونية وتصرف فى حصة الدقيق.

وأشار مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر إلى أنه تمت إحالة المخابز المخالفة إلى النيابة، للتحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)