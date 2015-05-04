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صورة طالب سوهاج الجامعى المنتحر باستخدام سلك كهربائى

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صورة طالب سوهاج الجامعى المنتحر باستخدام سلك كهربائى صورة طالب سوهاج الجامعى المنتحر باستخدام سلك كهربائى
حصل "اليوم السابع" على صورة الطالب بالفرقة الثالثة كلية الآداب قسم علم النفس جامعة سوهاج، والذى أقدم على الانتحار أمس داخل سكن خارجى للطلاب، وذلك بعمارة إيليا الضبع شحاتة الكائنة بناحية عرب الأطاولة طريق العزبة والعرب بالدور الثالث دائرة مركز أخميم.

وكشفت التحريات الأولية لمعاينة سكن الطالب أنه قام بالانتحار باستخدام سلك كهربائى بصالة الشقة، تاركاً بجواره ورقة مدون عليها "سامحنى يا أبويا.. سامحينى يا أمى.. سامحونى يا أخواتى.. النهاية".

ومن جانبها، طلبت النيابة بعد انتقالها ومباشرة التحقيق استدعاء "عطية م ع، و"عبد الرءوف م إ"، و"محمد ع م ع" لجلسة تحقيق عاجلة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بانتحار شخص بشارع الترعة المردومة دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الحادث العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وتبين من التحريات التى قادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز قيام "محمد ع ع" 21 عاما طالب، بالانتحار حيث وجد الطالب مشنوق من رقبته بسلك بمروحة السقف يرتدى فانلة حمراء وبنطال أبيض.

وتـم التحفظ على الجثـــــة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1953 إدارى المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت وأصدرت قرارها السابق ونقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى أخميم المركزى.

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مصر 365