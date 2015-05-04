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مصرع شخص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

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مصرع شخص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة مصرع شخص فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة
لقى شخص مصرعه بدائرة مركز شرطة كفر الدوار جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع، اتجاه القاهرة أمام قرية البوصة دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب ر ج 5132/2251 ق ب ج قيادة سامى محمد كريم سائق، ودراجة بخارية بدون لوحات موتوسيكل قيادة "أسامة عبده عبد الجواد" عامل. أثناء سير الدراجة البخارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام. وتحرر المحضر 9191/2015 جنح المركز.

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مصر 365