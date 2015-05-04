الصحة : «التيلي ميديسن» وسيلة ربط بين كبار الاستشاريين و الوحدات الصحية

قال الدكتور عادل عدوي إن استخدام منظومة التيلي ميديسن، كانت على رأس الموضوعات، التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور خالد نجم.

وأضاف عدوي، اتفقنا على البدء في استخدام منظومة الكشف عن بعد من خلال الڤيديو كونفرنس في مجموعة من الوحدات الصحية بسيوة والنوبة والوادي الجديد، حيث سيتمكن الأطباء بالوحدات الصحية من عرض الحالات على الاستشاريين في الجامعات المصرية والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة من خلال الڤيديو، وأضاف عدوي إن هذه التقنية سوف تمكن المريض من الحصول على رأي كبار الاستشاريين في حالته الصحية دون أن يتكلف عناء الانتقال من محافظته إلي القاهرة أو الإسكندرية، وهي سوف ترفع من مستوي تقديم الخدمة الصحية للمرضى في الأماكن النائية، كما أنها في نفس الوقت سوف توفر آلية فعالة لتدريب ورفع كفاءة الأطباء بالوحدات الصحية دون الاحتياج لترك أماكن عملهم، كما أنها ستقدم حلولاً سريعة لمشكلة النقص العددي في بعض التخصصات الطبية كالمخ والأعصاب وأمراض الدم.

وذكر الوزير أن هذه التقنية لا تشترط تواجد السادة الاستشاريين في وحدات مجهزة، بل يمكنهم مناظرة الحالات في أي مكان من خلال الحواسب اللوحية المحمولة (التابلت).

وأكد وزير الصحة أن هذه الحلول هي جزء من التفكير خارج الصندوق الذي تقوم به وزارة الصحة في سعيها لتقديم آليات سريعة وفعالة نحو تطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، خاصة وأنه قد تم الإتفاق مع وزير الإتصالات على مد مظلة هذه الخدمة لتشمل أيضا العلاج على نفقة الدولة من خلال الاستشاريين المتواجدين بالمجالس الطبية المتخصصة، حيث يمكنهم مناظرة الحالات دون حاجة لانتقال المريض إلى القاهرة.