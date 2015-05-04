الكونفدرالية تشتعل بعد اصطدام كبار القار ة الإفريقية في مواجهات نارية

تشهد بطولة الكونفدرالية ، هذا العام مواجهات نارية قد تكون هي الأكثر سخونة منذ انطلاقها، بعد ان تحول الأهلي من دوري أبطال أفريقيا إلي الكونفدرالية بعد خسارته أمام المغرب التطواني .

لتضم البطولة 4 فرق تونسية ، بالإضافة إلي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ومعهم الرجاء البيضاوي المغربي الذي حصل علي المركز الثالث في بطولة العالم للأندية.

بطولة الكونفدرالية استقبلت 8 فرق قادمة من بطولة دوري الأبطال وهم “الأهلي – ليوبار الكونغولي – الرجاء المغربي – الملعب المالي – الترجي التونسي – سانغا بلوندي الكونغولي - كالوم الغيني – الصفاقسي التونسي”.

وستخوض الـ8 أندية مباريات حاسمة في الدور الـ16 “ب”أمام الفرق المشاركة بالكونفدرالية من البداية وتمكنت من عبور دور الـ16 “أ” وهم ” واري ولفز النيجيري – الإفريقي التونسي – النجم الساحلي التونسي – أولارندو برايتس الكونغولي – فيتا كلوب النيجيري – هارتس أوف أوك الغاني – أسيك ميموزا الإيفواري – الزمالك”.

ومن المقرر أن تُجري القرعة في الخامس من مايو الحالي بمقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وتقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق القادم من دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 15 – 16 – 17 مايو، بينما سيخوض مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي لم يتم تحديده حتي الأن أحد يومي 5 ، 6 ، 7 يونيو المقبل.