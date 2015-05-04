طالب يقرر الانتحار ويترك رسالة لأبيه وأمه ..«سامحوني»

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج جهودها، لكشف غموض العثور على جثة طالب معلق من رقبته بسلك في مروحة السقف بسكن الطلبة بناحية مركز أخميم.

وتلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة أخميم، بورود بلاغ من عمليات إدارة شرطة النجدة بسوهاج، بانتحار شخص بشارع الترعة المردومة – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود المدعو (محمد عطيه محمد عبد الزاهر- 21 سنة – طالب بكلية الآداب الفرقة الثالثة قسم علم نفس – ويقيم برديس – دائرة مركز البلينا) وذلك بعمارة إيليا الضبع شحاته الكائنة بناحية عرب الأطاولة طريق العزبة والعرب بالدور الثالث، معلقاً من رقبته بسلك في مروحة السقف، يرتدي فانلة حمراء وبنطال أبيض في حالة شنق، ووجد بجوار جثة المتوفي ورقة مدون عليها ” سامحني يا أبويا سامحيني يا أمي سامحوني يا أخواتي – النهاية”.

وتـم التحفـــظ علـــي الجثـــــة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1953 إداري المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت وقررت :-

نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفي أخميم المركزي

انتداب الطبيب الشرعي للانتقال لمشرحة مستشفي أخميم المركزي لتشريح جثة المتوفي لبيان ما بها من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها والآداه المستخدمة في ذلك

طلب كلاً من :-

عطيه محمد عبد الزاهر، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، محمد عز الدين محمد عز الدين – لجلسة تحقيق عاجلة.

طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلاً لحقيقتهاعقب الانتهاء من التشريح، التصريح بدفن الجثة.

جـــــاري تنفيذ قرار النيابة العامة.