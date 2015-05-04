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بدء أعمال الحفر بقرية مرسال بالأقصر تمهيدا لإنشاء منازل حضارية للفقراء

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بدء أعمال الحفر بقرية مرسال بالأقصر تمهيدا لإنشاء منازل حضارية للفقراء بدء أعمال الحفر بقرية مرسال بالأقصر تمهيدا لإنشاء منازل حضارية للفقراء
بدأت سلطات مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال الحفر تمهيدا لوضع أساسات المنازل الجديدة لفقراء عزبة مرسال بمركز إسنا جنوب المحافظة، حيث انتهت أجهزة المدينة من إزالة المنازل القديمة، وذلك لإنشاء منازل جديدة حضارية لهم، وذلك بالتنسيق مع جمعية الأورمان، وبناء على تعليمات محمد بدر، محافظ الأقصر، فى إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر فقرا.

وقال أحمد أبو عدبة مسئول جمعية الأورمان بجنوب الصعيد، فى تصريحات له، إنه من المقرر بناء عدة منازل حضارية لفقراء مرسال على مساحة 80 مترا للمنزل، مقسما لحجرتين وصالة وحمام ومطبخ وحوش سماوى، مؤكدًا وصول معدات البناء والعمال لموقع العمل.

ومن جانبه، أكد محمد سيد سليمان رئيس مركز إسنا، إرسال معدات الوحدة المحلية منذ الصباح الباكر اليوم، لتنفيذ أعمال الحفر، مشيرا إلى أنه تم توفير أماكن بديلة لإيواء سكان العزبة.

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مصر 365