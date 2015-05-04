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"معاق"بالفيوم يستغيث بوزير الصحة ليدفع التأمين الصحى تكاليف علاجه

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أرسل أشرف محمد رمضان، أخصائى اجتماعى بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ومعاق "ببتر قدمه اليسرى"، استغاثة إلى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة للموافقة على قيام التأمين الصحى بالفيوم بصرف تكاليف العملية، التى أجراها الأخصائى الاجتماعى بعد وقوع حادث له أثناء ذهابه لعمله.

وأكد أشرف محمد أنه تعرض لحادث أثناء ذهابه لعمله بالمدرسة ونتج عنه كسر فى عظمة الفخد بالساق اليمنى وهو يعانى من إعاقة، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحى والتى قامت بتحويله لمستشفى الفيوم العام، نظرا لوجود إصلاحات بمستشفى التأمين وعدم تمكنهم من إجراء أية عمليات جراحية.

وفى مستشفى الفيوم العام أخبره الأطباء انه لن يتمكن من إجراء العملية قبل أسبوع على الأقل نظرا لوجود عدد كبير من المرضى يسبقونه فى الدور.

وأضاف أشرف قائلا: لم يكن أمامى فى هذا الوقت أى حل إلا الذهاب لمستشفى خاص، لإجراء الجراحة فى قدمى، وبالفعل ذهبت لمستشفى الزهراء التخصصى بمدينة الفيوم، وتم إجراء العملية الجراحية لى وتكلفت 17 ألف جنيه وذهبت بالفاتورة لمستشفى التأمين الصحى، لكنى فوجئت برفض صرف المستحقات مؤكدين أنهم لا يصرفون لأى جراحات أجريت فى مستشفيات خاصة.

وناشد أشرف وزير الصحة باستثناء حالته ورد المبلغ الذى أنفقه على عمليته الجراحية من التأمين الصحى، حيث إن هذا المبلغ كله ديون من الأصدقاء والأقارب.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365