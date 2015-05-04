طفلة الإسماعيلية "ملك" تحلم وتتمنى: نفسى أشوف زى بقية الأطفال

ملك محمد عطوة طفلة عمرها 4 سنوات ونصف والدها موظف بشركة المقاولين العرب بالإسماعيلية، ويقيم بشارع المنصورة حى السلام خلف مسجد الصابرين الإسماعيلية.

ملك طفلة بريئة ليس لها ذنب فيما تعانيه من عدم إبصار لكنه قضاء الله وقدره أن تولد ملك وسط فرحة أهلها بمجىء ضيفة جديدة عليهم ولديها مشاكل فى بصرها لأسرة فقيرة.

ورغم ضيق ذات اليد إلا أن الأسرة البسيطة رفعت أيديها إلى خالق السماء بلا عمد أن يعينهم على تربية الطفلة الثالثة "ملك"، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن.

الطفلة الجميلة بعد شهر فقط من ولادتها أصبحت نظراتها زائغة لا تتابع الأشياء التى تمر أمامها مثل الأطفال العاديين، ومن هنا بدأت المعاناة الحقيقية لأسرة ملك.

يقول والد الطفلة لليوم السابع ملك ولدت بعيب خلقى عيناها غير مكتملة النمو ولا تستطيع الرؤية وظهرت هذه المشكلة بعد ولادتها بشهر تقريبا لم أترك طبيب إلا وذهبت إليه من الإسماعيلية إلى الزقازيق إلى القاهرة والإجابة واحدة فى كل مرة الحالة صعبة ولا يوجد لها علاج هنا، ممكن لو فى الخارج يتم عمل عملية إصحاح بصرى لها.

ويضيف "عطوة" أنا موظف بسيط وملك ترتيبها الثالث فى الأبناء قبلها إبراهيم 12 سنة وفاطمة 10 سنوات وملك 4 سنوات ونصف والأخيرة أسماء عشرة أشهر، وملك هى الحالة الوحيدة فى أولادى التى تعانى من هذا المرض وولدتها ربة منزل، وليس لدينا أى دخل إضافى نوفر منه ثمن سفر ملك إلى الخارج للعلاج، وقد نصحنى بعض الأطباء بأن أحاول علاج ملك فى هذا السن قبل أن تكبر ويصبح العلاج مستحيلا.

ويتابع محمد عطوة ودموعه تملأ عينيه، كأب يقلق على مستقبل ابنته: أنا نفسى "ملك" تشوف "وصعبان عليا حالها"، قالت لى الطفلة نفسى يا بابا أتفرج على التليفزيون ولما أروح المدرسة أشوف السبورة وأقرأ واكتب زى بقية الأطفال.

ويشير الأب: نفسى "ملك" تبقى طفلة عادية تتمتع بطفولتها ولو عندى مال أو عقارات كنت أبيعها من أجل علاج "ملك" لكن ما باليد حيلة، وزى ما بيقولوا "العجز يفرق فى النصيب"، لكن عندى أمل فى ربنا أنه يساعدنى فى علاج ملك وأقدر أعمل لها العملية، ومين عارف مش يمكن تبقى ملك فى يوم من الأيام حاجة كويسة تخدم بلدها أنا بس محتاج أسفر ملك للخارج عشان تعمل عملية وتبقى طبيعية لكى تكمل مسيرة حياتها زى أى طفل عادى.



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ملك ووالدها



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ملك لا تستطيع أن ترى



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ملك نفسى أشوف