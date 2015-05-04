انعقاد اجتماع اللجنة الفرعية لمكافحة الفساد بدمياط اليوم

تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر محافظة دمياط بهدف تحقيق التواصل مع مشكلات المجتمع المختلفة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلى العديد من الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014- 2018.

ويأتى انعقاد الاجتماع تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بآليات منع الفساد وسد الثغرات التى ينفذ منها، وتحقيق التواصل مع المواطنين للارتقاء بالخدمات الجماهيرية، وتحسين أداء الجهاز الإدارى للدولة.

وستتوالى عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية وأجهزتها التنفيذية لبحث أوجه القصور والمعوقات التى تواجه المسئولين بالقطاعات المختلفة، وبحضور الأجهزة المعنية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن وفتح آفاق الاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.