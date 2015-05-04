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"المحامين": سنتعامل مع طلب شطب قيادات الجماعة الإسلامية وفقا للقانون

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"المحامين": سنتعامل مع طلب شطب قيادات الجماعة الإسلامية وفقا للقانون "المحامين": سنتعامل مع طلب شطب قيادات الجماعة الإسلامية وفقا للقانون
قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب: إن نقابة المحامين ستتعامل مع الطلب المقدم من أحد أعضاء المجلس وبعض المحامين لشطب عدد من المحامين المنتمين للجماعة الإسلامية من جداول القيد، فى إطار نصوص قانون المحاماة، بعيدا عن الانتماءات السياسية.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن الطلب جار فحصه فى لجنة القيد والقبول لبيان ما إذا كان هناك مخالفات للقانون توجب شطبهم أم لا، مشيرا إلى أن النقابة لا تسرع فى قبول الطلب، ولا تسرع فى الرفض، ولكن تبحث الطلب فى إطار القانون، ولا تتعامل مع أعضائها، وفقا لتوجهاتهم السياسية.

كان بعض محاميى الجماعة الإسلامية قد تقدموا بطلب لنقيب المحامين لشطب بعض المحامين القيادات بالجماعة الإسلامية، وعلى رأسهم عصام دربالة وطارق الزمر وصفوت عبد الغنى، مؤكدين مخالفتهم لشروط القيد بنقابة المحامين.

- معركة داخل نقابة المحامين بين الجماعة الإسلامية ومنشقيها.. "تمرد الجماعة" تتقدم بطلب لشطب عضوية دربالة وصفوت عبد الغنى.. والجماعة ترد: دخلناها بحكم قضائى.. وسامح عاشور: الطلب أحيل إلى لجنة القبول

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