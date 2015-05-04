محمد أبو الغار:الداخلية قد تكون وراء "العك" بلجنة تعديل قانون الانتخابات

واصل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، هجومه على لجنة تعديل قانون انتخابات، بعد تسليم القانون لمجلس الدولة الأربعاء الماضى، موضحا: يبدو أن بعض أعضائها ليس لديهم الكفاءة المطلوبة لإنجاز قانون دستورى وسريع، أو ربما يكون وجود عضو من وزارة الداخلية بها، هو سبب "العك الحادث" بشأن تأخر إصدار قانون الانتخابات حتى الآن.

وأضاف "أبو الغار" لـ"اليوم السابع"، أن عددا من الدستوريين أكدوا أن القوائم المطلقة غير دستورية، وأن أى قضية ترفع بشأنها سوف تؤدى إلى إلغاء القانون أو حل البرلمان.

وتابع رئيس حزب المصرى الديمقراطى، بشأن اجتماع عدد من الأحزاب أمس الأحد لعمل تعديلات مشتركة بشأن قانون الانتخابات، أنه يشجع الأحزاب على عمل أكثر جهد لاسترداد حقوقهم المشروعة فى عمل قانون ديمقراطى جيد، مؤكدا أن قرار الحزب لا يزال هو المشاركة فى الانتخابات والقوائم الانتخابية لمصلحة مصر فقط.

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