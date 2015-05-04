أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد أبو الغار:الداخلية قد تكون وراء "العك" بلجنة تعديل قانون الانتخابات

Google+ Print
محمد أبو الغار:الداخلية قد تكون وراء "العك" بلجنة تعديل قانون الانتخابات محمد أبو الغار:الداخلية قد تكون وراء "العك" بلجنة تعديل قانون الانتخابات
واصل الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، هجومه على لجنة تعديل قانون انتخابات، بعد تسليم القانون لمجلس الدولة الأربعاء الماضى، موضحا: يبدو أن بعض أعضائها ليس لديهم الكفاءة المطلوبة لإنجاز قانون دستورى وسريع، أو ربما يكون وجود عضو من وزارة الداخلية بها، هو سبب "العك الحادث" بشأن تأخر إصدار قانون الانتخابات حتى الآن.

وأضاف "أبو الغار" لـ"اليوم السابع"، أن عددا من الدستوريين أكدوا أن القوائم المطلقة غير دستورية، وأن أى قضية ترفع بشأنها سوف تؤدى إلى إلغاء القانون أو حل البرلمان.

وتابع رئيس حزب المصرى الديمقراطى، بشأن اجتماع عدد من الأحزاب أمس الأحد لعمل تعديلات مشتركة بشأن قانون الانتخابات، أنه يشجع الأحزاب على عمل أكثر جهد لاسترداد حقوقهم المشروعة فى عمل قانون ديمقراطى جيد، مؤكدا أن قرار الحزب لا يزال هو المشاركة فى الانتخابات والقوائم الانتخابية لمصلحة فقط.


>- محمد أبو الغار: هالة شكر الله لم تطلب أن تنضم للحزب المصرى الديمقراطى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية