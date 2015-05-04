الرمان يحمى من سرطان الثدى والبروستاتا ويعالج الضعف الجنسى

الرمان من الفواكه المذكورة فى القرآن الكريم، ويتمتع بفوائد صحية مثيرة، وكشف تقرير نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى مؤخرًا أن الرمان يحتوى على اثنين من المركبات الفريدة، التى تتمتع بخواص رائعة، وهما مركبات "Punicalagins"، التى تتمتع بخواض رائعة مضادة للأكسدة، وتوجد فى حبات الرمان وقشره، وتتفوق خواصها المضادة للأكسدة على مثيلتها فى الشاى الأخضر بمعدل 3 أضعاف.

كما يحتوى الرمان على حمض البيونيسيك "Punicic Acid" ، وهو يعرف أيضًا باسم زيت حبوب الرمان، وهو الحمض الدهنى الرئيسى بالثمرة، ويتمتع بخواص بيولوجية رائعة تساهم فى تعزيز صحة الإنسان.

فوائد الرمان

كما يتمتع الرمان بفوائد صحية أخرى منها:

>وأضاف التقرير أن الرمان يتمتع بفوائد صحية رائعة، وله خواص مضادة للالتهابات، كما يتمتع بفاعلية كبيرة فى مكافحة سرطان البروستاتا، ويحفز حدوث ما يعرف باسم موت الخلايا المبرمج، كما أنه يحد بشكل ملحوظ من فرص الإصابة بسرطان الثدى حسب مجموعة من الدراسات الطبية التى نشرت مؤخرًا.>1.الرمان يخفض ضغط الدم المرتفع، الذى يساهم فى رفع معدلات الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.>2.الرمان يقلل من الآلام الناجمة عن التهاب المفاصل .>3.يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، المسبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم.>4.يساهم فى علاج الضعف الجنسى، وذلك عن طريق تعزيز ضخ الدم إلى الأعضاء التناسلية.>5.فوائد أخرى عديدة مثل تحسين الذاكرة ومكافحة العدوى الفطرية والميكروبية، وكما أنه يعزز أداء الرياضيين خلال الأنشطة البدنية.