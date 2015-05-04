جامعة سوهاج: اليوم افتتاح 3 وحدات عناية مركزة بقسم طب الأطفال

قال الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، إنه سيتم اليوم الاثنين، افتتاح 3 وحدات عناية مركزة بقسم طب الأطفال للأطفال والكبار وحديثى الولادة، وذلك بعد تطويرها وتجهيزها بمساهمة من البنك التجارى الدولى بمبلغ 6 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه المرحلة هى المرحلة الأولى، وسوف يتبعها إنشاء وتحديث وحدات الحالات الحرجة للأطفال، وكذلك وحدة الغسيل الكلى للأطفال، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لخدمة مرضى أطفال جنوب الصعيد وعلاج الأطفال المحتاجين بجامعة سوهاج.

وأكد محمد عبد العال رئيس قسم الأطفال بجامعة سوهاج، بأنه طبقًا للبروتوكول الموقع بين الجامعة ومؤسسة البنك التجارى الدولى، فقد تم الاتفاق على برامج التدريب المستمر للأطباء بواسطة شركة لايف كير تكنولوجى، وذلك بعقد دورات تدريبية بالتنسيق مع قسم طب الأطفال.

فيما قال الدكتور سمير عبد المجيد مدير المستشفيات الجامعية، إنه تم تركيب وتشغيل عدد من الأجهزة بالعنايات المركزة للأطفال أقل من شهر، ومنها 11 جهازًا للتنفس الصناعى و12 حضانة و5 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم، أما بالنسبة للعناية المركزة للأطفال أكبر من شهر، فقد تم تركيب 10 أجهزة مضخة محاليل وجهاز صدمات كهربية وجهاز لقياس الغازات بالدم، بالإضافة إلى عناية الأطفال المتوسطة فقد تم شراء 8 أجهزة قياس نسبة الأكسجين بالدم.