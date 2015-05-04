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استعدادات مكثفة انتظارا لزيارة رئيس الوزراء لدمياط

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استعدادات مكثفة انتظارا لزيارة رئيس الوزراء لدمياط استعدادات مكثفة انتظارا لزيارة رئيس الوزراء لدمياط
تشهد محافظة دمياط استعدادات مكثفة ترقبا لزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فى إطار الاستعداد لاحتفالات عيد دمياط القومى المقرر لها 8 مايو الحالى وكذلك وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الحرفيين الذى سيقام على مساحة 330 فدانا بمنطقة شطا.

ومن المتوقع أن يقوم رئيس الوزراء ومرافقوه بزيارة عدد من المشروعات التى سيتم افتتاحها وتشمل محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومستشفى الرمد وعيادة السكر، ويتوقع زيارة رئيس الوزراء اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

من ناحية أخرى رفعت كل المصالح الحكومية درجة الاستعدادات وقامت الوحدة المحلية بمدينة ومركز دمياط بحملة نظافة موسعة ورفع للرمال المتراكمة فى الشوارع الرئيسية وتجميل الحدائق العامة استعدادا لهذه الزيارة.

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مصر 365