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تأثير الفوسفات على مياه النيل.. ندوة بجامعة المنوفية الأربعاء

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تأثير الفوسفات على مياه النيل.. ندوة بجامعة المنوفية الأربعاء تأثير الفوسفات على مياه النيل.. ندوة بجامعة المنوفية الأربعاء
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ندوة بعنوان تأثير الفوسفات على مياه النيل، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من مايو الحالى بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر فى الندوة كل من: الدكتور أحمد محمد الكمار، أستاذ جيوكيمياء الفوسفات بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتور إسلام صبحى النعمانى مدير إدارة المعامل ومراقب الجودة بالشركة القابضة للمياه.

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