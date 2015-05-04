تأثير الفوسفات على مياه النيل.. ندوة بجامعة المنوفية الأربعاء

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ندوة بعنوان تأثير الفوسفات على مياه النيل، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 من مايو الحالى بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة للجامعة، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.إعلان - Ads إعلان - Ads
يحاضر فى الندوة كل من: الدكتور أحمد محمد الكمار، أستاذ جيوكيمياء الفوسفات بكلية العلوم جامعة القاهرة والدكتور إسلام صبحى النعمانى مدير إدارة المعامل ومراقب الجودة بالشركة القابضة للمياه.