بالصور.. محافظ مطروح يُتابع توزيع المساعدات على غير القادرين

أشرف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أمس الأحد، على عملية توزيع 2 طن ونصف دقيق، و400 بطانية و3600 زجاجة زيت طعام وكمية من المواد الغذائية الأخرى، على سكان تجمعات الرابية الغربية والرابية الوسطى وتجمع صفافى بقلب الصحراء الغربية، وتتبع هذه التجمعات مدينتى السلوم وبرانى، وتبعد عن العمران بنحو 60 كيلو مترًا.

وقد استمع المحافظ للمشاكل التى يعانى منها أهالى تجمع صفافى، فى جميع القطاعات الخدمية، من بينها الحاجة لرصف الطريق، الذى يربطها بالرابية الوسطى، بطول 25 كيلو مترًا، وحاجة التجمع لسيارة لنقل مياه الشرب، وإقامة مدرسة تعليم أساسى، وإنارة بعض التجمعات بالتيار الكهربائى، بالإضافة إلى إقامة مستودع للدقيق والبوتاجاز، ورفع كفاءة المسجد.

ووافق المحافظ، على دعم التجمع بسيارة مياه، بالإضافة إلى وضع إنارة التجمع ورصف الطريق بين التجمع وتجمع الرابية الوسطى فى الخطة المقبلة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم بحث كل مشاكل التجمع، بالتنسيق ومجلس مدينة السلوم وبرانى والجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بمصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بكل المواطنين فى شتى ربوع مصر، وسيتم التركيز على المناطق المحرومة من الخدمات.

وأكد المحافظ، استمراره فى زيارة النجوع، فى قلب الصحراء بكل مدن المحافظة، للاجتماع بقاطنيها وبحث مشاكلهم، تمهيدًا لوضع الحلول الفورية لها.

من جانبهم أعرب الأهالى، عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ، على رعايته وحرصه على توصيل هذه المساعدات بنفسه.



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