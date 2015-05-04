أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ مطروح يُتابع توزيع المساعدات على غير القادرين

Google+ Print
أشرف اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أمس الأحد، على عملية توزيع 2 طن ونصف دقيق، و400 بطانية و3600 زجاجة زيت طعام وكمية من المواد الغذائية الأخرى، على سكان تجمعات الرابية الغربية والرابية الوسطى وتجمع صفافى بقلب الصحراء الغربية، وتتبع هذه التجمعات مدينتى السلوم وبرانى، وتبعد عن العمران بنحو 60 كيلو مترًا.

وقد استمع المحافظ للمشاكل التى يعانى منها أهالى تجمع صفافى، فى جميع القطاعات الخدمية، من بينها الحاجة لرصف الطريق، الذى يربطها بالرابية الوسطى، بطول 25 كيلو مترًا، وحاجة التجمع لسيارة لنقل مياه الشرب، وإقامة مدرسة تعليم أساسى، وإنارة بعض التجمعات بالتيار الكهربائى، بالإضافة إلى إقامة مستودع للدقيق والبوتاجاز، ورفع كفاءة المسجد.

ووافق المحافظ، على دعم التجمع بسيارة مياه، بالإضافة إلى وضع إنارة التجمع ورصف الطريق بين التجمع وتجمع الرابية الوسطى فى الخطة المقبلة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم بحث كل مشاكل التجمع، بالتنسيق ومجلس مدينة السلوم وبرانى والجهات المعنية.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بمصر، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بكل المواطنين فى شتى ربوع ، وسيتم التركيز على المناطق المحرومة من الخدمات.

وأكد المحافظ، استمراره فى زيارة النجوع، فى قلب الصحراء بكل مدن المحافظة، للاجتماع بقاطنيها وبحث مشاكلهم، تمهيدًا لوضع الحلول الفورية لها.

من جانبهم أعرب الأهالى، عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ، على رعايته وحرصه على توصيل هذه المساعدات بنفسه.

أهالى التجمعات الصحراوية يستقبلون محافظ مطروح -اليوم السابع -5 -2015
>

أهالى التجمعات الصحراوية يستقبلون محافظ مطروح

المحافظ يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى التجمعات النائية بالصحراء -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يستمع لمشاكل واحتياجات أهالى التجمعات النائية بالصحراء

السعادة على وجوه أهالى التجمعات الصحراوية -اليوم السابع -5 -2015
>

السعادة على وجوه أهالى التجمعات الصحراوية

المحافظ يوزع المساعدات بنفسه على المحتاجين بالصحراء -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يوزع المساعدات بنفسه على المحتاجين بالصحراء

المحافظ يقرر حل مشاكل وتلبية احتياجات سكان التجمعات النائية -اليوم السابع -5 -2015
>

المحافظ يقرر حل مشاكل وتلبية احتياجات سكان التجمعات النائية


>- بالصور..محافظ مطروح يتفقد المخابز مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016  

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية

مصر تدين "القصف العشوائي" في مدينة إدلب السورية