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تقدم 4 فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات الغرفة التجارية بأسوان

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تقدم 4 فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات الغرفة التجارية بأسوان تقدم 4 فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات الغرفة التجارية بأسوان
تقدم 4 مرشحين فى اليوم الأول من فتح باب تلقى طلبات الترشح لمجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان أمس الأحد.

وقال خميس عطيتو، مدير مكتب السجل التجارى فى أسوان، إنه تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات الغرفة التجارية فى أسوان أمس، حيث تم إنهاء كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات وإعداد كل الجداول الانتخابية للتجار الذين لهم حق التصويت على مستوى المحافظة والذين يتجاوز عددهم 4 آلاف ناخب مقيدين بكشوف الناخبين بمراكز إدفو وأسوان وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو، حيث تجرى الانتخابات بمقر الغرفة التجارية بأسوان وبجميع مراكز المحافظة.

وأشار خميس عطيتو إلى أن المتقدمين فى اليوم الأول هم: محمد عبد الفتاح سليمان، حسام الدين مصطفى، عبد الغنى عبد العاطى إبراهيم، حمدى عبد المجيد البرسى، لافتاً إلى أن باب تلقى الطلبات سيستمر حتى الخميس المقبل بعدها يتم غلق باب الترشيح.

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