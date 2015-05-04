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تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بابنتهما الثانية

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تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بابنتهما الثانية تامر حسني وبسمة بوسيل يرزقان بابنتهما الثانية

الإثنين 04-05-2015 00:43

أنجبت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني ابنتهما الثانية، إذ أطلقا عليها اسم أمايا، بعد عامين من انجابهما طفلتهما الأولى تالية.

وأعلن تامر الخبر عبر حسابه الخاص على "الفيس بوك" وكتب: "الحمدلله رزقني الله بأجمل تاني هدية وهي طفلتي الثانية أمايا تامر حسني، حمد الله على سلامتك وربنا يخليكي لينا يا أغلى وأحن ماما بسمة".

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