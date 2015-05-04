أميرة كايت وويليام تتعرف على عائلتها بغياب الملكة إليزابيث والأمير هاري

توجه كل من الأمير William وزوجته الدوقة Kate Middleton بالشكر من كل الذين باركوا لهم بولادة إبنتهما الجديدة، وشاركوهم هذه الفرحة الكبيرة.

وذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن William و Middleton أمضيا اليوم الأول بعد ولادة طفلتهما في قصر Kensington وسط العاصمة لندن، مع الأميرة المصنفة رابعاً في العرش، والامير George الذي إستقبل شقيقته يوم السبت على طريقته الخاصة.

وتوجه إلى القصر عائلة Kate المؤلفة من والديها Carole و Michael وشقيقتها Pippa، بالإضافة إلى الأمير Charles، أما الملكة Elizabeth فلم تتعرف على حفيدتها بعد بسبب إنشغالها ببعض الأمور في إقليم Sandringham.

هذا ايضاً حو حال الأمير Harry الذي لم ير إبنة اخيه حتى الآن، بسبب وجوه في أستراليا، لكنه عبر عن إعجابه بها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: بالفعل جميلة.

وكشفت الصحيفة عينها أن Kate وزوجها يخططان للإنتقال إلى Anmer Hall في Norfolk ببريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سيمضيا فترة نقاهة هناك.

يشار إلى أن الأميرة Kate Middleton أنجبت طفلتها الثانية صباح السبت في مستشفى Saint Mary's، وهو المستشفى نفسه الذي أنجبت فيه الأمير George في العام 2013، وحتى الآن لم يحددا إسم المولودة.