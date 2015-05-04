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الزراعة: تصدير 1.5 مليون طن موالح و480 ألف طن بطاطس لـ25 دولة

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الزراعة: تصدير 1.5 مليون طن موالح و480 ألف طن بطاطس لـ25 دولة الزراعة: تصدير 1.5 مليون طن موالح و480 ألف طن بطاطس لـ25 دولة
قال الدكتور على سليمان مستشار وزير الزراعة لشئون الحجر الزراعى والصحة النباتية بوزارة الزراعة، إن هناك من يروج شائعات بوقف تصدير البطاطس المصرية للأسواق الروسية، لافتا أن صادرات البطاطس المصرية مازالت تتدفق إلى السوق الروسية بشكلها الطبيعى.

وأوضح "سليمان"، أن آخر تقرير رسمى صادر عن إدارة الحجر الزراعى، بشأن صادرات المنتجات الزراعية، يوضح ارتفاع صادراتنا لدول أوربا والخليج لـ480 ألف طن بطاطس، وروسيا تحتل المرتبة الأولى فى التصدير، بالإضافة إلى تصدير مليون و500 ألف طن موالح لما يقرب من 25 دولة.

وأكد مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه منذ بداية التصدير لجميع لشحنات البطاطس المصرية المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل، وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية.

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