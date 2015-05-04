"البدوى" عن إقامة "بدراوى" دعاوى ضده: "سنحترم أى حكم يلزمنا به القضاء"

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، رداً على ما أعلنه فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا للحزب، إنه سيرفع دعاوى قضائية ضده، وأنه لو أراد "بدراوى" أو غيره تمرير الأمر للقضاء، فحق التقاضى مكفول للجميع، متابعا: "وسنحترم أى حكم يلزمنا به القضاء".

يأتى ذلك بعد الأزمة التى تصاعدت داخل "الوفد" إثر إعلان مجموعة من الأعضاء بمؤتمر بمحافظة الشرقية سحب الثقة من "البدوى"، وصولاً لاجتماع طارئ للهيئة العيا بالمقر الرئيسى للحزب لاتخاذ قرار بشأنهم، ما قرر بإيقاف 8 أعضاء من الهيئة العليا وإحالتهم للتحقيق، من بينهم فؤاد بدراوى.

وكان "بدراوى" قد وصف فى تصريحات، إجراءات انعقاد الهيئة العليا الذى أصدرت قرار وقفه بالباطلة، موضحاً: "لم يتم الاتصال بنا لحضور الاجتماع، فضلاً عن عدم اكتمال النصاب القانونى للهيئة العليا، ما يجعل كل قراراتها باطلة، مشيراً إلى أن "الهيئة الوفدية" بها عبث، وأنهم سيرفعون دعاوى قضائية للتحقيق فى هذا الأمر، وذلك بعد اتهامهم للدكتور السيد البدوى، بزيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية.

السيد البدوى يدعو لاجتماع غداً لعرض صيغة نهائية لتعديلات لائحة حزب الوفد