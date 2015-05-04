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ملاعب المدينة الشبابية بـأبى قير تستضيف نهائى دورى مراكز الشباب

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ملاعب المدينة الشبابية بـأبى قير تستضيف نهائى دورى مراكز الشباب ملاعب المدينة الشبابية بـأبى قير تستضيف نهائى دورى مراكز الشباب
تستضيف الملاعب الجديدة بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، نهائى دورى مراكز الشباب الذى يقام يوم الجمعة المقبلة بين فريقى حصة شبشير وحوش عيسى، ومباراة المركزين الثالث والرابع بين فريقى أبو تيج والمعمورة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورؤساء أندية الاتحاد وسبورتنج وسموحة والأولمبى.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد انتهت من استلام كل الإنشاءات الرياضية بالمدينة الشبابية بأبى قير الإسكندرية، حيث تم الانتهاء من إنشاء ملعب قانونى بالنجيل الصناعى معتمد دوليا من "الفيفا" ومزود بأعمدة الإنارة الكاشفة ومدرجات تسع لألف متفرج، وتضم وحدات غرف خلع الملابس وغرفة للحكام، علاوة على الانتهاء من إنشاء أربع ملاعب خماسية منجلة صناعيا والمتواجدة أمام فندق المدينة مزودة بأعمدة الإنارة الكاشفة، وملاعب الأكريليك المتعددة الأغراض، علاوة على رفع كفاءة أرضية النجيل الطبيعى لملعب كرة القدم القانونى المتواجد بالمدينة.

- انطلاق مباريات النصف النهائى لدورى مراكز الشباب.. غدا

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