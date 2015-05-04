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قطع المياه عن مدينة نجع حمادى اليوم من 7 صباحا لـ11 مساء

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قطع المياه عن مدينة نجع حمادى اليوم من 7 صباحا لـ11 مساء قطع المياه عن مدينة نجع حمادى اليوم من 7 صباحا لـ11 مساء
أعلن اللواء مهندس هانى محمود حمدى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا عن قطع المياه عن مدينة نجع حمادى، اليوم الاثنين، اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً نتيجة أعمال الصيانة اللازمة لخط طرد صرف صحى محطة الزراعة قطر 800 ملى خرسانة سابقة الإجهاد.

وأهاب رئيس الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للأماكن المتأثرة، وحال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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مصر 365