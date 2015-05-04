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شركة المياه والصرف الصحى تعلن عن انقطاع المياه بـ5 مناطق بالأقصر اليوم

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شركة المياه والصرف الصحى تعلن عن انقطاع المياه بـ5 مناطق بالأقصر اليوم شركة المياه والصرف الصحى تعلن عن انقطاع المياه بـ5 مناطق بالأقصر اليوم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر قطع المياه عن عدد من مناطق مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، لمدة 10 ساعات، نظرًا لأعمال الصيانة بمحطة مياه الشرب وضم خط جديد بمنطقة حوض 18.

جاء ذلك خلال بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الذى أوضح أن 5 مناطق بالمدينة سيتم قطع المياه عنها وهى "حوض 18 - شارع التليفزيون - المنشية - الكرنك - نجع الطويل"، وأوضح البيان أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المحددة من الساعة 10 صباحا حتى الثامنة مساء لذات اليوم.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكل المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة، إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك على الفور فى الأماكن المتأثرة.

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مصر 365