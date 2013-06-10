رئيس عام امتحانات الثانوية العامة تعليقا على تسريب امتحان اللغة الإنجليزية: هنحاسب المسربين وندبحهم

كتب : توفيق شعبان ودعاء عادل منذ 17 دقيقة

أكد الدكتور رضا مسعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن بعض المعلمين قاموا بتسريب إجابات الأسئلة الأربعة المسربة من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة للمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه تمت إحالتهم للشئون القانونية، مؤكدا على أنه لن يتم التهاون معهم، وعند سؤاله بمحاسبتهم رد قائلا: هنحاسبهم وندبحهم.

وأشاد مسعد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بديوان وزارة التعليم، بدور الشرطة في تأمين الامتحانات والقبض على مرتكبي واقعة الغش الإلكتروني بالسنبلاوين، بعد أن تحركت للقبض عليهم، متابعا: "إذا استطاع طالب واحد الدخول بالمحمول ضمن 44 ألف، فهذا أمر جيد وتكون الوزارة قامت بدورها.