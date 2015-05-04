حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بعد تسليم نفسه إلى قسم الشرطة بالجيزة

أمر بدر مروان وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس عامل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوج شقيقته بعد نشوب خلافات عائلية بينهم، وقيام المتهم بالتوجه لمنزل المجنى عليه ليلاً والتشاجر معه وطعنه بسكين، كما أمرت النيابة بدفن الجثة بعد التشريح.

وكان شاب قد مزق جسد زوج شقيقته بمنطقة بولاق الدكرور، مما أسفر عن وفاته، وذلك بعدما تعدى القتيل على أخت القاتل بالضرب، وقام المتهم بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة واعترف بجريمته، فتحرر له المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة، التى أمرت بحبسه.

تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغاً من الأهالى باندلاع مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل، فانتقل الرائدان محمد الجوهرى وأيمن سكرى معاونا المباحث إلى مكان الواقعة، وعثرا على الجثة مصابة بـ6 طعنات نافذة.

وكشفت تحقيقات اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، أن سيدة وضعت مولودها لدى أسرتها، وحضر أقاربها لتقديم التهانى لها ورؤية المولود الجديد، وكان من بينهم ابن خالتها الذى سبق وتقدم للزواج منها، فطلب منها زوجها عدم الخروج لمقابلتهم، إلا أنها خرجت واستقبلت ضيوفها، مما أثار حفيظته وأصر على أن تعود برفقته إلى منزل الزوجية.

وأضافت التحقيقات، بأنهما عقب وصولهما المنزل تعدى على زوجته بالضرب المبرح فاتصلت بشقيقها الذى أسرع إلى منزلها وعندما شاهد الدماء تسيل من أنحاء جسدها جن جنونه، وأسرع إلى المطبخ واستل منه سكينًا وسدد به 6 طعنات لجسد زوجها، وبالقبض عليه اعترف تفصيليًا بالواقعة.