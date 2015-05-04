محامى بـ"أحداث الإنتاج الإعلامى": النيابة اتهمت الشرطة باستخدام الرصاص

قال حسين جلال الدين محامى المتهمين فى قضية "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة قد أوردت فى أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ما يفيد أنهم حازوا أسلحة نارية عبارة عن أفراد خرطوش وأسلحة بيضاء واستخدموا الحجارة فى الاعتداء على قوات الأمن، وعلى الرغم من ذلك فأحد المتهمين فى القضية مصاب بطلق نارى فى البطن ومثبت فى التقرير الطبى الخاص به، وعلى ذلك فالنيابة العامة فى أمر الإحالة قد أسندت تهمة استخدام العنف وإطلاق الرصاص الحى تجاه المتظاهرين من قبل الشرطة بطريقة غير مباشرة.

وأضاف "جلال الدين" قائلاً: إننى لم أوجه تهمة للشرطة بإطلاق الرصاص للمتظاهرين ولكننا نريد أن نضع الأمور فى نصابها الواضح حتى تأخذ القضية السير الطبيعى لها، وحتى تكون كل الأمور منطقية لنصل فى نهاية المطاف إلى حكم صائب لا يجور على حق المتهمين.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الامن المركزى قد قررت برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجل نظر جلسات محاكمة 36 متهما فى أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى لجلسة 9 مايو الجارى.