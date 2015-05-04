جامعة الأزهر:رفع اسم 80 طالبة من كشوف لجان الامتحانات بعد فصلهن نهائيًا

قال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بجامعة الأزهر، إن عدد الطالبات المفصولات بشكل نهائى منذ بداية العام الدراسى الحالى وصل إلى ما يقرب من 80 طالبة، وذلك بعد ثبوت تحقيقات الجامعة بتورطهن فى أحداث الشغب وعرقلة سير العملية التعليمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة أبلغت الكليات برفع أسماء المفصولات من كشوف لجان الامتحانات، حتى لا يتم السماح باستخراج أرقام جلوس لهن.

يذكر أن جامعة الازهر تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى 16 مايو المقبل، وسط تشديدات أمنية لتأمين اللجان من وقوع أى أحداث شغب من قبل الطلاب، وقد نشرت الجامعة عددًا من التعليمات على الطلاب؛ أبرزها عدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول باللجنة، فصلاً عن خضوع المنتقبات إلى التفتيش الذاتى من خلال تخصيص مراقبات إناث لفحصهن، تجنبًا لوقع أى حالات غش.

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