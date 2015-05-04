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استخدام تقنية مايكروسوفت على أطفال سوريا فى المخيمات تظهرهم أكبر من سنهم

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بعد أن أطلقت مايكروسوفت خدمة جديدة لإعطاء مستخدميها حول العالم نوعاً من المتعة، من خلال أداتها الجديدة التى يمكنها تحليل عمر أى شخص من خلال صورته الفوتوغرافية، قام نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر باستخدام تقنية مايكروسوفت هذه الأداة على أطفال سوريين فى مخيمات اللاجئين لا يتعدون العشر سنوات، وقد أظهرتهم الأداة فى سن فوق العشرين والثلاثين.

وعلق النشطاء على سبب ظهور أطفال فى أكبر من أعمارهم بكثير: "أن هذا ما تفعله الحروب بنا".

طفل سورى يظهر فى سن الـ20 -اليوم السابع -5 -2015
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طفل سورى يظهر فى سن الـ20

طفلة من السوريين اللاجئين تظهر فى سن الـ35 -اليوم السابع -5 -2015
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طفلة من السوريين اللاجئين تظهر فى سن الـ35

طفل لم يتعدى العشر سنوات بسبب الحرب يظهر فى سن العشرين -اليوم السابع -5 -2015
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طفل لم يتعدى العشر سنوات بسبب الحرب يظهر فى سن العشرين


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مصر 365