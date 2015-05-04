مؤيدو مبارك يحتفلون بعيد ميلاده الـ87 أمام مستشفى المعادى اليوم

يقيم أنصار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عصر اليوم الإثنين احتفالا أمام مستشفى المعادى العسكرى بعيد ميلاده الـ87.

ومن جابنه قال حسن الغندور، أحد مؤيدى مبارك: إن كل الحركات المؤيدة للرئيس الأسبق ستتوجه إلى مستشفى المعادى العسكرى عصر اليوم لإقامة حفل لعيد ميلاده الـ87، مشيرا إلى أن أنصار مبارك سيحملون الورود والهدايا لتسليمها لأمن المستشفى.

وأوضح الغندور لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء حركة "أبناء مبارك" تبرعوا لشراء تورتة يبلغ طول قطرها 2 متر عليها صورة مبارك بالزى العسكرى وبها 87 شمعة، سيتم إشعالها احتفالاً بعيد ميلاده أمام مستشفى المعادى، بالإضافة إلى تمثال صنع له سيتم وضعه عبر بوابة المستشفى، وفرقة موسيقية ستعزف السلام الوطنى لتحية الرئيس الأسبق.

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