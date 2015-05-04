«الرياض» في مهمة رصد المنجز الأمني وكفاءة الأداء على الحدود

تنوعت مهام ومسؤوليات رجال حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ابتداء من حماية المنشآت النفطية والحيوية وكذلك حماية السفن في الموانئ بالمنطقة، كما يقوم بمسؤوليات إنسانية بالبحث والإنقاذ، وحماية الساحل الشرقي ورصد المتسللين ومراقبة زوارق الرصيد.

والقطاع الشرقي موكل إليه حماية الموانئ ومنها ميناء رأس تنورة الذي يصدر خمس إنتاج العالم من النفط والغاز وكذلك ميناء"الجغيمة" وغيرها من الموانئ، كما أوكل إليه حماية المنشآت النفطية في محافظة الخفجي.

وخلال جولة "الرياض" على أربعة قطاعات مهمة بدأت من حفر الباطن والخفجي ورأس تنورة وانتهت في محافظة الخبر، كل من هذه القطاعات مزود باحدث الأجهزة والتقنية والعتاد العسكري، وفيه رجال أكفاء من أبناء الوطن يسهرون على حماية الحدود وتتبع كل من يحاول الإخلال بالأمن، يحملون مسؤوليات ومهام جسيمة في حماية الوطن.

والجولة التي سهل مهامها اللواء عبدالله حواج -قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية- وبمرافقة النقيب عمر الأكلبي -الناطق الرسمي-، حيث انطلقنا صباحاً ومروراً بقطاع حفر الباطن الذي طبق فيه مشروع الملك عبدالله –رحمه الله– لأمن الحدود، ومروراً بقطاع الخفجي وكذلك قطاع رأس تنورة الذي أوكل إليه ايضاً حماية ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه خمس الاحتياج العالمي من النفط والغاز وكذلك ميناء "الجعيمة" ووصولاً إلى محطتنا الأخيرة لمركز حرس الحدود بشاطئ نصف القمر بالخبر، حيث التنوع في المباني والتجهيزات، كل قطاع له خصوصية وخطط وآلية عمل متبعة بشكل يومي ولكن المتفق عليه بين هذه القطاعات حماية الشريط الساحلي بالمنطقة الشرقية وحماية المنشآت النفطية والحيوية وكذلك عمليات البحث والإنقاذ ورصد الحدود ومنع المتسللين وتوعية وتثقيف المتنزهين.

زوارق حديثة لحماية المنشآت الحيوية والنفطية بالخفجي

المسؤولية تتجاوز مراقبة السواحل ورصد المتسللين إلى «الأعمال الإنسانية»

تتعدد المسؤوليات المنوطة بقطاع حرس الحدود في الخفجي ابتداء بأمن وحراسة الحدود البرية والبحرية وأمن وحماية الموانئ والمنشآت البترولية البرية والبحرية وكذلك متابعة فرض الصيد والنزهة وانتهاءً بأعمال البحث والإنقاذ.

وأوضح العقيد بحري خالد بن عيسى الزهراني -قائد قطاع حرس الحدود بالخفجي- أن القطاع يقوم بمهام ومسؤوليات وفق خطط وعمليات يتم تحديثها دورياً وتعد من قبل مختصين في قسم العمليات لدينا وبمشاركة العاملين بالميدان ونقوم بإعداد خطط مساندة توضع حيز التنفيذ عندما يتطلب الوضع ذلك ومن خلال هذه الخطط يطبق القطاع كل ما ورد من واجبات في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية والتي تتلخص في حراسة حدود المملكة البرية والبحرية والموانئ والمرافئ البحرية ومكافحة التهريب والتسلل، والإنذار المبكر عن أي تحرك غير عادي على خط الحدود أو بالقرب منها كما يقوم القطاع بتسيير دوريات استطلاعيه لمسح المنطقة المجاوره لحرم الحدود للتأكد من عدم اقتراب البادية والإبلاغ عن أي مشاهدات بها، وضبط الأمن داخل الموانئ البحرية، والقيام بعمليات البحث وتقديم العون والإرشاد.

وأضاف العقيد الزهراني، يتبع للقطاع عدة مراكز ساحلية بحرية ومراكز برية وتنطلق منها دوريات مجهزة بكامل تجهيزاتها العسكرية ومهمتها أمن وحراسة الحدود ومسح حدود المسؤوليات، وكشف المتسللين وإحباط أي عملية تهريب، كما أنها تقوم بمهام كثيرة حسب برامج وخطط مسبقة يتم تنفيذها بكل دقة ولدينا رجال مدربون بأعلى المهارات التقنية والفنية، وقد تم إحباط العديد من عمليات التسلل التي تم كشفها عن طريق كمائن يتم وضعها في أماكن مختلفة وكذلك عن طريق الكاميرات الحرارية التي أثبتت فاعليتها بدرجة عالية.

وأكد العقيد الزهراني بأن باقي المراكز التابعة للقطاع تقوم بنفس المهام وبها كافة الأجهزة الحديثة وتقنية المعلومات مشددا بان القطاع بالخفجي حريص كل الحرص على إعطاء الأفراد والضباط دورات تدريبية على رأس العمل بشكل مستمر وهذه بطبيعة الحال ترفع من جاهزية الاستعداد.

وقال العقيد الزهراني: عمل حرس الحدود بقطاع الخفجي لا يقتصر على مراقبة السواحل ورصد المتسللين، بل يصل دوره إلى الأعمال الإنسانية وحماية المواطن من مخاطر الغرق، بالإضافة إلى حماية المنشآت البترولية من خلال أجهزة ومعدات تقنية عالية الدقة.

وأضاف أن الوحدات البحرية تقوم بحماية المنشآت الحيوية والنفطية بواسطة زوارق حديثة مختلفة الفئات والأحجام ومجهزة بكوادر بشرية متدربة وأسلحة تقنية حديثة، مبيناً أن الوحدات تحوي ورشة صيانة متطورة يقوم عليها رجال حرس الحدود تعنى بصيانة الزوارق مهما كانت الأعطال وتعقد لمنسوبي هذه المركز دورات متخصصة في الوسائط البحرية في معاهد حرس الحدود بالإضافة إلى الدورات المستمرة على رأس العمل.

وأشار العقيد الزهراني إلى أن وحدة أمن وحماية ميناء الخفجي تقوم بمهام وأعمال متابعة ناقلات النفط والسفن البترولية ابتداءً من استقبالها مروراً بتفتيشها والتأكد نظاميتها وصحة بيانات طاقمها وإصدار التصاريح الخاصة بها وكذلك متابعة زوارق الخدمة الموجودة على الأرصفة البحرية.

مركز حرس الحدود بالسفانية

ويقوم مركز حرس الحدود بالسفانية التابع لقطاع الخفجي بمهام جسام ومنها تنظيم نزول الصيادين للبحر وتقديم العون والمساعدة لهم وتنظيم عملية استخراج التصاريح للصيادين بعد التأكد من سلامة إجراءاتهم النظامية ومن صحة معلوماتهم والتفتيش عليهم عند دخولهم وخروجهم من البحر، وحراسة المنشآت النفطية في حدود المركز، حيث يعتبر من المراكز

شبكةعيونالإخبارية

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