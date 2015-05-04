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«انتونوف» الأوكرانية تنشئ أول مصنع للطائرات في المملكة

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«انتونوف» الأوكرانية تنشئ أول مصنع للطائرات في المملكة «انتونوف» الأوكرانية تنشئ أول مصنع للطائرات في المملكة
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الأمير تركي بن سعود

    اعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، انها ستكشف عن تفاصيل انشاء اول مصنع للطائرات في المملكة، مع شركة "انتونوف" الاربعاء المقبل خلال مؤتمر صحفي، ستقيمه بالرياض. ولم توضح المدينة تفاصيل المشروع حتى الان، الا ان الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سبق ان اعرب في لقاء قبل عامين مع رئيس الوزراء الأوكراني عن اهتمام المملكة بالصناعة المشتركة لطائرات "أنتونوف"، حيث أعربت المملكة عن اهتمامها بالتعاون مع أوكرانيا في مجال الطيران والفضاء، واقترحت على أوكرانيا إنشاء المشروع المشترك مع شركة "أنتونوف" لصناعة الطائرات على أراضي المملكة. تجدر الاشارة ان "انتونوف" هي شركة أوكرانية متخصصة في صناعة الطائرات، وبدأت عملها في 31 مايو 1946 على يد مؤسسها أولج أنتونوف، وهي رائدة في صناعات الطائرات الضخمة، وأنتجت أكبر طائرة في العالم وهي أنتونوف إيه إن - 225، وثاني أكبر طائرة أنتونوف إيه إن - 124.

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