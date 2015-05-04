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الغرفة التجارية بالشرقية تعلن عن توفير 5 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص

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الغرفة التجارية بالشرقية تعلن عن توفير 5 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص الغرفة التجارية بالشرقية تعلن عن توفير 5 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص
أعلنت الغرفة التجارية بالشرقية، عن تنظيم ملتقى التوظيف الأول لتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل بشركات بالزقازيق والعاشر من رمضان، وعدد من المراكز، ذلك فى 15 مايو الجارى.

ودعت الغرفة التجارية الشباب من الجنسين للتوجه إلى مقرها بميدان الصاغة فى الزقازيق، ابتداء من اليوم وإلى 15 مايو، لتسجيل بياناتهم وملء استمارة طلب الوظيفة المناسبة لهم.

وقال ياسر الشاذلى، رئيس القسم الاقتصادى بالغرفة التجارية: إن الوظائف المعروضة تتنوع بين ( مهندسين إنتاج - ميكانيكا - مدنى - عمارة - محاسبين - سكرتارية - مندوبى مبيعات - مندوبى تسويق - فنى إنتاج - ممرضين - عمال - أفراد أمن - وغيرهم من المهن)، بخبرة أو بدون خبرة.

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مصر 365