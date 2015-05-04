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حازم إمام يوضح لماذا فضل نفسه عن أحمد علي في هدفه بالفتح الرباطي

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حازم إمام يوضح لماذا فضل نفسه عن أحمد علي في هدفه بالفتح الرباطي حازم إمام يوضح لماذا فضل نفسه عن أحمد علي في هدفه بالفتح الرباطي

أوضح حازم إمام قائد الزمالك سبب تفضيله التسديد بنفسه في لقطة الهدف الثالث للفارس الأبيض يوم الأحد.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 الثاني من بطولة الكونفدرالية بالفوز على الفتح الرباطي 3-2، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقال إمام في تصريحات لقناة صدى البلد عقب اللقاء: "كنت أريد تمرير الكرة لأحمد علي، لكني شعرت بأن المدافع سيرتبك ولذلك انتظرت حتى الوقت المناسب وسددتها بنجاح".

وأشار جابر إلى أن يجيد عندما يلعب بجوار عمر جابر في الجبهة اليمنى.

وأضاف "عندما دخلت الملعب تغير شكل اللقاء وانتصرنا في النهاية".

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