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باسم مرسي: فوز الزمالك مهم لجمهور مصر بعد خسارة الأهلي

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باسم مرسي: فوز الزمالك مهم لجمهور مصر بعد خسارة الأهلي باسم مرسي: فوز الزمالك مهم لجمهور مصر بعد خسارة الأهلي

أهدى باسم مرسي مهاجم الزمالك فوز فريقه 3-2 على الفتح الرباطي بإياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية إلى الجمهور المصري بمشجعيه الأهلاوية والزملكاوية.

وسجل باسم هدف الزمالك الأول في شباك الفتح برأسية مميزة وأسهم في الهدف الثاني الذي سجله عمر جابر ليتأهل الأبيض للدور الـ16 الثاني.

وقال باسم في تصريحات لقناة CRT: "فوز الزمالك اليوم مهم للجمهور المصري خاصة بعد خسارة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أمام المغرب التطواني".

وأضاف "أهدي الفوز لجمهور بشكل عام. ولن أخص حديثي بالكلام عن هدفي ولكن هذا بسبب مساعدة زملائي. أشكرهم جميعا".

ويعد باسم مرسي هو هداف الزمالك هذا الموسم بتسجيله الهدف العاشر هذا الموسم وأول أهدافه في البطولات الإفريقية.

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