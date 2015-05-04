بالفيديو - 5 أرقام حققها الزمالك لأول مرة بعد الفوز على الفتح الرباطي

حقق الزمالك خمسة أرقام تحدث لأول مرة مع الفارس الأبيض وذلك بعد الفوز على الفتح الرباطي بإياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية 3-2.

ويستعرض FilGoal.com 5 أرقام يحققها الزمالك لأول مرة ..

1) باسم مرسي

سجل باسم مرسي مهاجم الزمالك أول أهدافه في البطولات الإفريقية بعد رأسية افتتح بها أهداف الفريق الأبيض في شباك الفتح الرباطي.

ويعد هدف باسم مرسي هو هداف الزمالك هذا الموسم بتسجيله الهدف العاشر بواقع تسعة في الدوري قبل هدف يوم الأحد في الفتح الرباطي.

شاهد هدف باسم

2) عمر جابر

لأول مرة يسجل عمر جابر للمباراة الثالثة على التوالي طوال مسيرته في الملاعب. فقد بدأ بهز الشباك أمام الاتحاد ثم حرس الحدود في الدوري المصري.

وعاد لتسجيل الهدف الثاني في مرمى الفتح الرباطي الذي منح الزمالك قبلة الحياة للتأهل للدور التالي.

3) الفوز بعد التعادل السلبي

لم يحدث في تاريخ الزمالك بالبطولات الإفريقية أن يفوز في لقاء الإياب بعد تعادله سلبيا على ملعبه في الذهاب. لكن أمام الفتح عبر بالفوز 3-2.

4) الانتصار الإفريقي الثاني

لأول مرة يفوز الزمالك مباراتين خارج ملعبه متتاليتين في البطولات الإفريقية بعد أن فاز على رايون سبورتس الرواندي في إياب دور الـ32 3-0. ونجح في إسقاط الفتح 3-2 في المغرب بدور الـ16.

5) فيريرا لا يخسر للمباراة الـ8

للمباراة الثامنة على التوالي لا يخسر الزمالك مع مدربه جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي منذ أن تولى مسؤولية الفريق بداية من مباراة رايون سبورتس في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.

فاز في سبعة وتعادل واحدة كانت أمام الفتح الرباطي سلبيا.

وهذا يحققه المدرب البرتغالي المخضرم صاحب الـ68 عاما لأول مرة في مسيرته التدريبية ألا يخسر في أول ثماني مباريات مع الفرق التي تولى تدريبها على التوالي.

درب بورتو ومالاجا وباناثانيكوس وبراجا وسبورتنج لشبونة قبل الزمالك لكنه لم ينجح أن يستمر لأكثر من المباريات الست الأولى على التوالي بعد توليه مسؤولية أي فريق بلا هزيمة وكان مع فريق بورتو.