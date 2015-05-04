آخر ما كتب طالب سوهاج المنتحر.."سامحنى يا أبويا سامحينى يا أمى..النهاية"

كشفت التحريات الأولية لمعاينة سكن الطالب الجامعى المنتحر باستخدام سلك كهربائى بصالة الشقة، أن الطالب ترك بجواره ورقة مكتوب فيها: "سامحنى يا أبويا سامحينى يا أمى سامحونى يا أخواتى.. النهاية"، كما طلبت النيابة بعد انتقالها ومباشرة التحقيق استدعاء "عطية.م.ع" و"عبد الرؤوف.م.إ" و"محمد.ع.م.ع" لجلسة تحقيق عاجلة.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بانتحار شخص بشارع الترعة المردومة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث المركز بقيام محمد 21 عاما طالب بكلية الآداب الفرقة الثالثة قسم علم نفس يقيم برديس دائرة مركز البلينا بالانتحار، وذلك بعمارة إيليا الضبع شحاتة الكائنة بناحية عرب الأطاولة طريق العزبة والعرب بالدور الثالث.

وجد الطالب معلقا من رقبته بسلك بمروحة السقف يرتدى فانلة حمراء وبنطال أبيض، مشنوقا، ووجد بجوار جثته ورقة مدون عليها "سامحنى يا أبويا سامحينى يا أمى سامحونى يا أخواتى - النهاية".

تم التحفظ على الجثة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1953 إدارى المركز لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت وأصدرت قرارها السابق، ونقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى أخميم المركزى وانتداب الطبيب الشرعى للانتقال لمشرحة مستشفى أخميم المركزى لتشريح جثة المتوفى لبيان ما بها من إصابات وسببها تحديداً، وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها توصلاً لحقيقتها، وعقب الانتهاء من التشريح التصريح بدفن الجثة.

انتحار طالب جامعى باستخدام سلك كهربائى داخل سكن خارجى فى سوهاج