نقيب الصحفيين يعلن إخلاء سبيل صحفى الدستور المحبوس فى البحيرة

أعلن الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه تم إخلاء سبيل أحمد القاعود، الصحفى بجريدة "الدستور" وعضو نقابة الصحفيين، الذى تم ضبطه أمس وتفتيش منزله، مضيفا أن ذلك جاء عقب عرضه على النيابة.

وأضاف قلاش لـ"اليوم السابع"، أن مكتب وزير الداخلية أبلغه أن قرار براءة الصحفى أحمد جمال زيادة وإخلاء سبيله وصل مصلحة السجون منذ ٣ ساعات، وأنهم يتخذون الآن إجراءات الإفراج عنه .

وكانت قوات الأمن بالرحمانية محافظة البحيرة، قد داهمت منزل أحمد القاعود الصحفى بجريدة "الدستور" وعضو نقابة الصحفيين فجر أمس الأحد وألقت القبض عليه .