بالصور.. مديرية أمن السويس تنظم حفلا لتكريم قادة الجيش الثالث

نظمت مديرية أمن السويس مساء الأحد حفلا لتكريم قيادات الجيش الثالث الميدانى وقادة الأفرع والضباط، تقديرا لدورهم فى السويس فى المرحلة الحالية فى محاربة الإرهاب والتصدى له بكل قوة.

وشهد الحفل اللواء سميح بشادى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق القناة، اللواء العربى السروى محافظ السويس، واللواء أ.ح محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء أ.ح محمد شمس مساعد قائد منطقة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، ود.ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، واللواء طارق هلال رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، واللواء على ماهر حكمدار السويس نائب مدير الأمن، واللواء، والقيادات الأمنية بمديرى أمن السويس وقادة الأفرع الرئيسية والأسلحة بالجيش الثالث الميدانى.

وأكد اللواء الجزار خلال كلمته أن المؤسسة العسكرية والشرطة وقفا معا سدا منيعا أمام محاولات شرذمة لا تعرف إلا الدماء سبيلا للوصول للسلطة والاستحواذ على مقدرات البلاد، وقد واجهت المؤسسة العسكرية تحديات عكست حجم الترابط والوطنية لتترك لنا نماذج فى البطولة والبسالة والتضحية.

وأضاف أنه لولا دور رجال القوات المسلحة لما كانت الدولة متماسكة البنية، ولما وصلنا للمرحلة الحالية من الاستقرار التى يشهدها الوطن، فلم تستطع عمليات الإرهاب أن تنال من عزائمهم.

ولفت إلى أن ما تعيشه مصر الآن من استقرار يأتى نتيجة للجهود والتضحية لرجال القوات المسحلة، ولنا جميعا فى بلاد المحيط العربى كاليمن والعراق سوريا وليبيا المثل المخيف، الذى يؤكد دور القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وفى كلمته وجه اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى الشكر للواء الجزار على اللفتة الطيبة، وأكد اللواء قائد الجيش الثالث أن التاريخ أثبت أن المقاتل المصرى، لم ولن يفرط فى واجب ولا مسئولية، والقوات المسلحة ماضية فى ملحمة جديدة لتطهير سيناء، وما يقدمه المصريون يثبت للعالم أن المصريين شعبا وجيشا صفا واحدا متماسكا.

ولفت إلى أن الدعوة الطيبة للتكريم جاءت لتحمل فى طياتها تعزيز روح التعاون بين درعى الوطن، ويأتى حفل التكريم ليحيى تقليدا من أسمى التقاليد الأصيلة، لنستلهم منه الأصالة وعظيم الوفاء والتلاحم بين الجيش والشرطة.

كما أعرب اللواء عبد اللاه عن امتنانه وتقديره للتلاحم مع رجال الشرطة الذين لا يدخرون جهدا فى حماية الوطن، مشيدا بالتعاون والترابط والتنسيق الذى يتم على أعلى المستويات فى السويس لتأمين المحافظة وحمايتها، مشيرا إلى أن تلاحم القوات المسلحة مع وزارة الداخلية يمثل درعا قويا يحمى مصر فى الداخل، ويؤمن حدودها، لتظل مصرنا الحبيبة مرتفعة الرايات.

وأهدى اللواء طارق الجزار مصحفا ودرع مديرية الأمن للواء محمد عبد اللاه، كما قدم للفريق أسامة عسكر قائد المنطقة الشرقية لمكافحة الإرهاب، مصحفا ودرعا، تسلمه اللواء أ.ح محمد شمس الدين مساعد قائد المنطقة، وتم تكريم اللواء طارق هلال رئيس أركان الجيش الثالث ومنحة درع المديرية، وتم تكريم د.ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، بجانب تكريم اللواء العربى السروى محافظ السويس، كما تم تكريم عدد من قائدة الافرع والضباط وصف الضباط خلال الحفل.

وحرص قائد الجيش الثالث الميدانى، على تبادل الدروع وقدم درع الجيش الثالث لمدير أمن السويس فى إطار التلاحم والترابط بين أمن السويس والجيش الثالث



>

اللواء السروى خلال تسليم شهادة تقدير لأحد الضباط



>



>

اللواء محمد شمس مساعد قائد المنطقة الشرقية لمكافحة الإرهاب يسلم أحد الضباط شهادة تقدير



>



>

اللواء سميح بشادى مساعد الوزير يسلم د.ماهر مصباح رئيس جامعة السويس درع المديرية