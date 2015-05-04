جامعة سوهاج تنعى طالب الآداب المنتحر وتوقف حفلات التخرج حدادا عليه

نعت جامعة سوهاج برئاسة د.نبيل نور الدين عبد اللاه، ببالغ الحزن والأسى الطالب "محمد عطية محمد عبد الزاهر" بكلية الآداب بقسم علم النفس الفرقة الثالثة، الذى أقبل على الانتحار أمس الأحد، شنقاً بسلك كهربائى على منضدة فى مقر إقامته بسكن خارجى يستأجره مع زملائه بعرب الأطاولة التابعة لمركز أخميم.

وأعلن رئيس الجامعة، الحداد على الطالب وأصدر توجيهاته بوقف جميع الأنشطة وحفلات التخرج للكليات المختلفة مشاركة من الجامعة لأسرة الطالب المنتحر.

جدير بالذكر أن النيابة تباشر التحقيقات منذ وقوع الحادثة، واستجواب عدد من زملائه فى السكن الخارجى وأفراد أسرته للوقوف على ملابسات هذه الحادثة.

الطالب المنتحر من نجوع برديس مركز البلينا ويتمتع بالسمعة الطيبة، ويقيم أثناء الدراسة مع زملائه بسكن خارجى بعرب الأطاولة مركز أخميم.

انتحار طالب جامعى باستخدام سلك كهربائى داخل سكن خارجى فى سوهاج